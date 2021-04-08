Türkiye'nin ilklerini barındıran “Tasarım ve Beceri Merkezi” açılış için gün sayıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin ilklerini barındıran “Tasarım ve Beceri Merkezi” açılış için gün sayıyor

İHA

Türkiye'nin ilklerini barındıran “Tasarım ve Beceri Merkezi” açılış için gün sayıyor

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri ağırlamak için gün sayıyor.
Bayburt’ta çocuk ve gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesiyle nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasını hedefleyen Tasarım ve Beceri Merkezi açılış için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayburt Bilim ve Sanatla Geleceğini Tasarlıyor projesi kapsamında oluşturulan merkez gençlerin bilişim çağının önde gelen mesleklerinde kariyer sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Merkeze yapılan bir buçuk milyonluk yatırımla oluşturulan 12 atölye içerisinde astronomi, robotik, kodlama, üç boyutlu tasarım, müzik, resim ve drama eğitimine kadar geniş yelpazede atölyeler yer alıyor. Türk Hava Kurumu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ardından Türkiye’nin ilkleri arasına girmeyi başaran model uçak ve drone atölyesi ile de geleceğin insansız hava aracı pilotlarının, iha ve drone yapımından pilotluk aşamalarına kadar sürecin her yönünü gösteren kapsamlı eğitimlerle yetiştirilmesi hedefleniyor.
Kısa süre içerisinde kullanımına sunulacak merkez, öğrenciler tarafından tasarlanan model ve ürünleri tescil ettirerek başarılarını kanıtlama hedefinde.
Merkezde incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, ilgililerden bilgi aldı. Atölyelerde eğitimlere katılan öğrencilerle sohbet ederek, deneyimlerine eşlik etti. Vali Epcim, merkezin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Bayburt’un benzer projelerle bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Projelerin artarak devamını dileyen Vali Epcim, “Başta KUDAKA Yönetim Kurulu ve ajansımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.
Vali Cüneyt Epcim’e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden emekli personele vefa plaketi
YEREL HABERLER Belediyeden emekli personele vefa plaketi
Bayburt'ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt'ta yüksek kesimlerde karla mücadele ...
Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini renklendiriyor
YEREL HABERLER Yeşilbaşlı gövel ördekler Çoruh Nehrini ...
Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya hazırlanıyor 
YEREL HABERLER Kendi oklarını üreten öğrenciler, şampiyonaya ...
Mart ayında en çok karnabaharın fiyatı arttı
YEREL HABERLER Mart ayında en çok karnabaharın fiyatı arttı