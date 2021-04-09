Gazi Üniversitesi heyetinden Bayburt Üniversitesine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazi Üniversitesi heyetinden Bayburt Üniversitesine ziyaret

İHA

Gazi Üniversitesi heyetinden Bayburt Üniversitesine ziyaret

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Fazlı Polat, Gazi Üniversitesi EğitimÖğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdussamed Arslan, Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında Bayburt Üniversitesini ziyaret ettiler.
Gazi Üniversitesi yöneticilerinden oluşan heyetin, Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaretinde, iki üniversitenin eşleştiği YÖK Anadolu Projesi kapsamında yapılabilecekler ve ikili iş birlikleri konularında istişarelerde bulunuldu.
Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, YÖK Anadolu Projesi’nin ilerleyişine yönelik Bayburt Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasındaki koordinasyon toplantısının ikincisi de yapıldı.
Üniversiteler arasında yapılan koordinasyon toplantısında; her iki üniversitenin YÖK Anadolu Projesi koordinatörlüğü yetkilileri bir araya gelerek projenin detayları üzerine görüştüler. Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda; proje kapsamında iş birliği yapılacak olan inşaat mühendisliği, beslenme ve diyetetik, matematik eğitimi, okul öncesi eğitim, İngiliz dili eğitimi bölümlerinde yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.
Bayburt Üniversitesinin teknolojik donanım ve gelişmiş alt yapıya sahip olduğunu vurgulayan Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Fazlı Polat bu sayede Bayburt Üniversitesinin, Türkiye’nin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel birçok kuruluşun da ihtiyaçlarına yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiğini dile getirdi. YÖK Anadolu Projesi ile her iki üniversitenin de birbirlerinin güçlü yönlerinden istifade edeceğine değinen Rektör Yardımcısı Polat, bu iş birliğinin zaman içerisinde farklı çalışmalara da zemin hazırlayacağını dile getirdi. Misafirperverliğinden dolayı Bayburt Üniversitesi rektörü ve yöneticilerine teşekkür eden Rektör Yardımcısı Polat, proje kapsamında Bayburt Üniversitesiyle eşleşmekten memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.
Bilim ve teknolojinin gelişmesi için sürdürülebilir altyapılar kurduklarını ve bunları üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunduklarını ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise; Bayburt Üniversitesinin ülke kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunacak projelerin yürütülmesine olanak sağlayan bir vizyon ile faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. YÖK Anadolu Projesi kapsamında, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi ile eşleşmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Rektör Yardımcısı Türkmen, Gazi Üniversitesi ile eğitimöğretim başta olmak üzere daha pek çok farklı alanda önemli çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Rektör Yardımcısı Türkmen, Gazi Üniversitesi heyetinin Bayburt Üniversitesine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.
Eğitimöğretim başta olmak üzere daha pek çok farklı konuların ele alındığı toplantı, Bayburt Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile ilgili sunumların ardından sona erdi.
Toplantıya, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Prof. Dr. Metin Uçurum, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ufuk Töman; Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Fazlı Polat, Gazi Üniversitesi EğitimÖğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdussamed Arslan, Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin ilklerini barındıran “Tasarım ve Beceri Merkezi” açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilklerini barındıran “Tasarım ve Beceri ...
Belediyeden emekli personele vefa plaketi
YEREL HABERLER Belediyeden emekli personele vefa plaketi
Bayburt'ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt'ta yüksek kesimlerde karla mücadele ...