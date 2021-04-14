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'Bayburt ketesi' tescillendi

DHA

'Bayburt ketesi' tescillendi


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT´a özgü lezzetlerden `Bayburt ketesi´, coğrafi işaret tescili aldı. Kentte açılan tandır ocağında pişirilen lezzet, Türkiye'nin dört bir yanına da gönderiliyor. 
Kentin yöresel lezzetlerinden, tadı ve pişirilme şekliyle ün kazanan 'Bayburt ketesi' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruldu. Yapımı zor olduğu için unutulmaya yüz tutmuş 'Bayburt ketesi', başvuruların ardından coğrafi işaret tescili aldı. Uzun süre tazeliğini koruyan kete ve tandır ekmeği için girişimci Eyüp Bayrak da kent merkezinde tandır ocağı açtı. Coğrafi işaret tescilinin ardından yoğun sipariş alan 'Bayburt ketesi', kargoyla Türkiye´nin her yerine gönderiliyor. 
`KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORUZ´
Şehirde tandır ekmeği imalatı yapan tek işletmeci Eyüp Bayrak, iş yerinde 5 kişiyi de istihdam ediyor. Tandır ketesinin çok sevildiğini belirten Bayrak, "Özellikle sabah kahvaltılarında çok tercih ediliyor. Biz de insanlarımıza sunuyoruz. Keteyi yapmak için tereyağına, süte, tuza ve mayaya ihtiyaç var. Bunların hepsini bir araya getiriyoruz. Hamurunu yoğurduktan sonra dinlenip, ekşimeye bırakıyoruz ve ekşidikten sonra keteler işleniyor, yüzlerine yumurta sürülerek tandırlara yapıştırılıyor. Ketelerimiz, tandırlarda piştikten sonra çıkarıyoruz, paketleyip hizmete sunuyoruz. Tandır ketesi ve ekmeği, eskiden köylerde yapılırdı ancak şimdi yapılmıyor. Biz de bu özlemi gidermek ve kültürümüzü yaşatmak adına hem tandır ketesi hem de tandır ekmeğini üretiyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri müşterilerimiz, iş yerimizden alabiliyor. Ayrıca ketelerimizi kargolarla çeşitli şehirlere de gönderiyoruz" diye konuştu.
`HERKES BU LEZZETİ TATMALI´
Kete ustası Zehra Kızılaslan, "Eskiden kete çok yapılırdı ama şimdi yapılmıyor. Bu kültürümüzü canlandırmak adına bizler yapıyoruz. Kete hamurunun içine tereyağı, süt, sıvı yağ, un ve maya koyuyoruz. Daha sonra mayalandırmaya bırakıyoruz ardından da tandırlarda yapıyoruz" dedi. 
Kete almaya gelen Kurban Atmaca ise "Sabahın ilk ışıklarıyla hanım çayı koydu, ben de tandırda yapılan ketelerimizi almak için geldim. Şimdi gidip kahvaltımızı yapacağız, herkesin bu lezzeti tatmasını isterim" diye konuştu.
LEZZET SIRRI, KÖY TEREYAĞI VE SÜTÜ
Sabahın ilk ışıklarıyla tandırlar, yakılıp, hazırlanırken, belirli sıcaklığa ulaşıncaya kadar ketenin hamuru için hazırlıklara başlanıyor. Ketenin malzemeleri için özellikle köy tereyağı ve sütü kullanılıyor. Daha sonra un, tuz ve maya ile karıştırılıp, hamur hazır hale getiriliyor. Hazırlanan hamur, mayalanması için bir süre bekletiliyor. Mayalanan hamur, eşit şekilde parçalara ayrıldıktan sonra önce elde sonra da merdaneyle açılıyor, tandırlarda pişiriliyor.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-04-14 10:05:35

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