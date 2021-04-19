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Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'

DHA

Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için 'hayır mağazası'


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde Türk Kızılayı'nca ihtiyaç sahibi aileler için hayır mağazası açıldı. Ayakkabıdan kıyafete kadar birçok eşyanın yer aldığı mağaza Ramazan Bayramı´na kadar açık olacak.
Bayburt Kızılay Şubesi gönüllüleri, Aydıntepe'de, ihtiyaç sahibi aileler için hayır mağazası açtı. Ayakkabı, mont, gömlek, kazak, pantolon, elbise gibi birçok eşyanın yer aldığı mağazayı ziyaret eden ihtiyaç sahipleri, hiçbir ücret ödemeden ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ramazan Bayramı´na kadar açık olan mağazaya önümüzdeki günlerde yeni eşyaların da eklenmesi planlanıyor.
`BÖYLE PROJELERİN DEVAMINI DİLİYORUZ´
Proje hakkında konuşan Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, "İhtiyaç sahibi ailelerin, elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılama adına böyle bir yer açıldı. Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerimize de ulaştık. Onlar da gelip buradan ihtiyaçlarını karşılayacaklar, böyle projelerin devamını diliyoruz. Bu projeyi düşünen, hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kaymakamlık olarak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, "Türk Kızılayı´na teşekkür ediyorum, gençlerin duyarlı olması çok güzel. İhtiyaç sahibi ailelere bu yardımı götürmek için Kızılay, elinden geleni yapıyor. Biz de Aydıntepe Belediyesi olarak elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" diye konuştu.
`ONLARIN MUTLULUĞU BİZİ DE MUTLU EDİYOR´
İhtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi destek olmak istediklerini ifade eden Bayburt Genç Kızılay Başkanı Hasan Türkoğlu ise, "Buraya gelen vatandaşlarımız ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ramazan Bayramı´na mutluluk katmak istedik, böyle bir projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Buraya gelen insanlarla ilgilenmek, onların mutlu olduğunu görmek, bir çocuğun gözündeki mutluluğu görebilmek bizi de mutlu ediyor. Amacımız, ihtiyaç sahibi ve hayırsever insanları bir araya toplayarak, iyiliğe ve umuda yol açmak, gönül bağı kurabilmek" şeklinde konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-04-19 11:33:07

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