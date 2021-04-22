Bayburt’ta 2021 yılının ilk 3 ayında 49 trafik kazası meydana geldi

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Bayburt’ta emniyet sorumluluk bölgesinde 2021 yılının ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 49 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik istatistik bülteni 2021 yılı sonuçlarına göre trafik kazalarının Bayburt’taki dağılımı şöyle açıklandı.

Bayburt’ta 2021 ocak ayında toplamda 16 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 5’i yaralamalı, 11’i maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 8 kişi yaralandı.

2021 şubat ayında toplamda 16 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 6’ı yaralamalı, 10’u maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 10 kişi yaralandı.

2021 mart ayında toplamda 17 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 8’i yaralamalı, 9’u maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 21 kişi yaralandı.

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