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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti

İHA

Bakan Karaismailoğlu, Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.
Ulaştırma alanında sürdürülen çalışmaları incelemek üzere Bayburt’a gelen Bakan Karaismailoğlu, Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.
Bakan Karaismailoğlu, Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Burak Çimşir ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Daha sonra beraberindeki Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve ilgililer eşliğinde şeref defterini imzalayarak ziyareti anısına fotoğraf çektirdi. Buranın ardından Valilik Makamı’na geçen Bakan Karaismailoğlu, Vali Epcim’den projelere ilişkin bilgi aldı.
Vali Epcim, burada yaptığı konuşmada Bakan Karaismailoğlu’na yatırımlar dolayısıyla teşekkür ederek kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu ise Bayburt’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek Vali Epcim’e teşekkür etti.
Ziyaret ilimizde yürütülen ulaşım yatırımları ve projeler üzerinde bilgi alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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