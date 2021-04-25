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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu’ndan Bayburt Belediyesine ziyaret

İHA

Bakan Karaismailoğlu’ndan Bayburt Belediyesine ziyaret

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bayburt’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük’ten oluşan heyetle Bayburt’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu belediye ziyaretinde; Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve personeller hizmet binamız önünde karşıladı.
Belediyemiz Şeref Defterini imzalayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyareti sırasında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır eşlik etti.
Belediye Başkanı Pekmezci, belediyede ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ettiği Bakan Karaismailoğlu’na ziyaret anısına Aydıntepe dokuma kilimi, Dede Korkut biblosu ve yöresel ürünlerimizden oluşan hediyeleri takdim etti.

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