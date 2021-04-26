Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek 2023 yılında tamamlanması planlanan tünelle 1 yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek 2023 yılında tamamlanması planlanan tünelle 1 yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak

İHA

Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek 2023 yılında tamamlanması planlanan tünelle 1 yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak

Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ve transit taşımacılık açısından en önemli arterlerden biri olan Kop Dağı Tüneli'nde çalışmalar hız kazandı. 2023 yılı itibariyle bitmesi planlanan tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere, bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak.
Bölgede yapımı devam eden tüneller arasında stratejik yönüyle ön plana çıkan Kop Dağı Tüneli, aynı zamanda İran'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayacak. Killi zemin yapısı nedeniyle zor şartlarda, 8 aynada delme işlemi devam eden ve 13 kilometrelik iki tüpten oluşan Kop Tüneli'nin bugüne kadar 6 bin 986 metre kazıdestekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirildi. 6,5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli'nin yapılmasıyla, güzergah 6,5 kilometre kısalacak. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak sınır kapısına kadar kesintisiz ulaşım, liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek, bölgedeki ulaşım sorununa çözüm olacak.
2021 yılında, tünelde bin 100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton yapılması hedefleniyor. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte, zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkanı doğacak. Kop Dağı Tüneli, 2023 yılı itibariyle tamamlanıp, hizmetine sunulacak. Tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere, bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlanacak.
Hafta sonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da incelemelerde bulunduğu Erzurum Bayburt arasındaki Kop Dağı, 2 bin 400 rakımda. Özellikle kış aylarından Kop Dağı geçit vermiyor. Çok sayıda araç yolda kalıyor. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda tünelin yapılmasıyla birlikte kesintisiz ulaşım sağlanacak ve yolculuk süresi de kısalacak. Sürücülerin kış çilesini sona erdirecek geçit, zamandan ve yakıttan da büyük tasarruf sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahraman kadınların isimleri ‘İffet Anıtı’nda yaşatılıyor
YEREL HABERLER Kahraman kadınların isimleri ‘İffet Anıtı’nda ...
Bakan Karaismailoğlu’ndan Bayburt Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu’ndan Bayburt Belediyesine ...
Bakan Karaismailoğlu, Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Bayburt Valiliği’ni ziyaret ...
Bakan Karaismailoğlu: “4 binin üzerindeki şantiyemizde 700 bin çalışanımızla ülkemizin geleceğine imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kop tünelinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “4 binin üzerindeki ...
Bakan Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını, kazanıma dönüştüreceğiz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Coğrafi konum avantajlarını, ...