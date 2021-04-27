Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen, görevi Prof. Dr. Selçuk Coşkun’dan devraldı.

21 Nisan 2021 tarih ve 31461 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararla Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı. Atamanın ardından, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Bâbertî Külliyesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda covid19 tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla düzenlenen program aynı zamanda dijital ortamda da canlı olarak yayınlandı. Bayburt Üniversitesi Rektörlük Devir Teslim Törenine; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Ramazan Yiğit, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı H. Murat Okutmuş, Bayburt’ta görev yapan kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti yetkilileri; Bayburt Üniversitesinde görev yapmış olan ve görevde bulanan rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personeller katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e yeni görevinde başarılar dileyen eski Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun devir teslim töreninde yaptığı konuşmada; Bayburt Üniversitesi'nin artık kendi kendine yetebilen bir üniversite halini aldığını vurgulayarak, Bayburt Üniversitesi'nin akademik ve fiziki anlamda da her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çekti.

Gösterdiği gelişim ile kısa sürede Bayburt Üniversitesinin kurumsal bir kimliğe kavuştuğunu ifade eden Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Böyle bir üniversitenin rektörü olarak iki dönem boyunca hizmet etme imkânı tanıdığı için öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Süreç içerisinde Bakanımız Naci Ağbal ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ın çok büyük desteklerini gördük. Kendilerine bizlere sağladıkları desteklerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörlük görevimiz süresince, burada bizimle beraber görev yapan değerli hocalarımıza, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize, üniversitemizin tüm dış paydaşlarına, Bayburt’ta yer alan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine iş birlikleri ve sağladığı katkılardan dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün burada kendisini yakından tanıdığımız, sevdiğimiz çok değerli bir hocamıza görevi devrediyor olmak bizim için mutluluk verici. Ben üniversitemizin bundan sonraki süreçte inşallah daha da ileriye gideceğine eminim. Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen hocamıza yeni görevinde yüce Allah’tan üstün muvaffakiyetler diliyorum. Tekrar hayırlı olsun.” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, “Bu onurlu görevi bizlere tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’a ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Değerli rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun hocamıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisinin tecrübelerinden ve bilgi birikiminden ilerleyen dönemlerde de istifade etmek isteriz. Bugün geldiğimiz nokta, akademi ve üniversitemiz için hizmet yarışında bir değişimden ibarettir. Bayburt Üniversitesi Rektörlük görevini bizler devralırken, aldığımız yerden daha yukarılara ve ilerilere taşıma hedefi edinmiş bulunmaktayız. Bizler bu doğrultuda, güçlü bir şekilde çalışma gayretinde olacağız.” dedi.

Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un her zaman güzel hizmetleriyle ve hayırla yâd edileceğini ifade eden Rektör Türkmen, bugüne kadar Bayburt Üniversitesine yaptığı önemli katkılarından dolayı da Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkür etti.

Karşılıklı çiçek taktimi sonrası Prof. Dr. Selçuk Coşkun, rektörlük görevini Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e devretti.

Bayburt Üniversitesi Rektörlük Devir Teslim Töreni, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin tebrik ve teşekkür konuşmaları sonrasında programa katılanların hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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