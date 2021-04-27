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Bayburt’ta asırlık 15’i geleneği pandemi gölgesinde sürdürüldü

İHA

Bayburt’ta asırlık 15’i geleneği pandemi gölgesinde sürdürüldü

Bayburt’ta Ramazan ayının alışageldik etkinliklerinden “15’i Geleneği” yeni tip korona virüs (Covid19) salgını gölgesinde gerçekleşti.
Ramazan ayının 14’ünü 15’ine bağlayan asırlık 15’i geleneği çocuk ve yetişkinlerin ortak heyecanıyla Bayburt’ta sürdürülüyor. Asırlık 15’i geleneği bu yıl yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında gerçekleşti. Bayburt Belediyesi bir Bayburt geleneği olan ve Ramazan ayının on dördünü on beşine bağlayan akşamı iftar sonrası gerçekleştirilen on beşi programı yaptı. Ekipler iftarın ardından mahalle mahalle dolaşarak çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin de çocukların heyecanına ortak olduğu etkinlikte çocuklar hem on beşi ikramlarını topladı hem de eğlenceli dakikalar yaşadılar.
Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla on beşi toplayamayan çocuklara verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla çocuklarımıza on beşileriniz bizde lütfen evlerinizde kalın diye çağrıda bulunmuştuk. Bu senede çocuklarımızın on beşi hasretini dindirmek adına pandemi dolaysıyla tüm tedbirleri alarak onlara geçtiğimiz yıl verdiğimiz sözü tuttuk ve on beşi ikramında bulunduk. Çocuklarımızın sevinci ve yüzlerindeki bir damlacık gülümseme bizim için dünyalara bedel. İnşallah asırlık bu geleneğimiz gelecek nesillerimizle birlikte daha nice asırlar devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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