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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Organik tarım çalışmalarına devam edilen Bayburt Üniversitesinde patates ekimine başlandı

İHA

Organik tarım çalışmalarına devam edilen Bayburt Üniversitesinde patates ekimine başlandı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye’nin korona virüs salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesinden de destek gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının pandemi sürecince tarımsal faaliyetlerin aksamaması gerekliliğini vurgulamasına istinaden ülke genelinde başlatılan tarım seferberliğine Bayburt Üniversitesi de çalışmalarıyla katkı sağlıyor.
Bilimsel çalışmalarla hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlamayı hedefleyerek, son yıllarda tarımsal faaliyetlerde öncü girişimlerde bulunan Bayburt Üniversitesi, organik tarımda yerli üretime katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.
Bayburt Üniversitesi tarafından başlatılan bu çalışmalar kapsamında; üniversitenin uygulama ve araştırma sahalarında organik koşullarda bilimsel yöntemlerle yetiştirilen patatesin ekimine başlandı.
Bayburt Üniversitesinin öz kaynaklarıyla, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği bölümü uygulama ve araştırma sahalarında; organik koşullarda yetiştirdiği patatesin yanı sıra farklı ürünlerle de tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sunacak çalışmalar yürütüyor.

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