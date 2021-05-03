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Başkan Pekmezci: “3 Mayıs, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve uyanışının günü”

İHA

Başkan Pekmezci: “3 Mayıs, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve uyanışının günü”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 3 Mayıs Türkçülük Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “3 Mayıs, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve uyanışının günü” dedi.
Mesajında 3 Mayıs’ın, Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin ve uyanışının günü olduğunu vurgulayan Başkan Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı gösterdiği anlamlı duruşun başlangıcı olan bu kutlu tarihin, 77. yıl dönümünü kutluyorum. Bilinmelidir ki, milletimiz tarih boyuncu pek çok kez sıkıntılı dönemler geçirmiştir. Ancak, aziz Türk milleti bu dönemlerin hepsini aşmasını bilmiştir. Türk milliyetçileri her zaman Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya da devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ile merhum Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkan, Cihat Savaşı Fer, Nurullah Barıman, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Cebbar Şenel, Cemal Oğuz ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, onların yaktığı Türkçülük meşalesinin asırlar boyunca sönmeden gelecek nesillere aynı azim ve kararlılıkla aktarılması gerektiği düşüncesiyle Türk Dünyası’nın 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene”

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