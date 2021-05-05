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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta vaka sayısı 352,83 oldu

İHA

Bayburt’ta vaka sayısı 352,83 oldu

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Bayburt’ta vaka sayısı 100 bin kişide 352,83 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” dedi.
Bakan Koca’nın paylaştığı haritada 2430 Nisan 2021 tarihli vaka sayısı Bayburt’ta 352,83 olarak yer aldı.

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