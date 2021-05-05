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Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!

İHA

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!

Sağlık uzmanları, kene ile bulaşan ve tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili uyarıda bulundular.
Tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olan ve dünyada 30'un üzerinde ülkede görülen KKKA hastalığı ülkemizde ise çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaştığına dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'de KKKA ile mücadele için ciddi tedbirler alındığını belirttiler.
Sağlık uzmanları KKKA'ya yönelik alınacak önlemleri şu şekilde sıraladı:
“Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır.
Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.
Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.
Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske, vb.) almalıdır.
Kene tutunan kişiler, 10 günlük süre içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir."

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