AK Parti İl Teşkilatından Rektör Türkmen’e hayırlı olsun ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Teşkilatından Rektör Türkmen’e hayırlı olsun ziyareti

İHA

AK Parti İl Teşkilatından Rektör Türkmen’e hayırlı olsun ziyareti

Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil ve İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu ile birlikte Ak Parti Bayburt yönetimi üyeleri, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve teşkilat üyeleri, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.
AK Parti Bayburt İl Teşkilatının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Türkmen ise nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!
YEREL HABERLER Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine ...
Bayburt’ta vaka sayısı 352,83 oldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta vaka sayısı 352,83 oldu
Bayburt’ta pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak
YEREL HABERLER Bayburt’ta pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde ...
Bayburt Üniversitesi uygulama ve araştırma sahalarında ve serasında önemli tarım çalışmaları yürütülüyor
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi uygulama ve araştırma ...
81 İl Valiliğine Market Tedbirleri Genelgesi gönderildi
YEREL HABERLER 81 İl Valiliğine Market Tedbirleri Genelgesi ...