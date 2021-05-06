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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koyunları kurt saldırısında telef olan besiciye devlet desteği

İHA

Koyunları kurt saldırısında telef olan besiciye devlet desteği

Bayburt’un Arpalı beldesinde kurt saldırısı sonucu koyunları telef olan besiciye, Vali Cüneyt Epcim 15 koyun hediye etti.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Arpalı beldesinde kurt saldırısı sonucu hayvanları telef olan besiciye 15 koyun desteğinde bulundu. Bayburt Valiliği Saral'ın tüm zararını karşılayarak, koyunlarını kendisine teslim etti. Geçtiğimiz Pazartesi gecesi yaşanan olayda, Murat Saral'a ait 18 koyun kurtların saldırısına uğrayıp telef olmuştu. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, besicinin 12 bin TL'lik zararını karşılayarak, bugün koyunlarını kendisine teslim etti.
Vali Epcim, “Devletimizin desteğini, kendisiyle olduğunu göstermek istedik. Yeni koyunlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmasını istemiyoruz. Devlet olarak her zaman kendisiyle olduğumuzu da bilmesini istiyoruz” dedi.
Murat Saral, dişiyle, tırnağıyla kazandığı koyunların telef olmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, zararını karşılayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e teşekkür etti. Saral, kendisiyle birlikte koyunlarını arayan ve her zaman yanında olan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ve Jandarma personeline teşekkür etti.

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