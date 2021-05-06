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"Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" sahiplerini buldu Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi “2021 Silletto Ödülü"nü aldı

İHA

"Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" sahiplerini buldu Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi “2021 Silletto Ödülü"nü aldı

Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" sahiplerini buldu. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi “2021 Silletto Ödülü"nü aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde, Troya Müzesi, Odunpazarı Modern Müzesi ve Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Açıklamada, "Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri' bu akşam sahiplerini buldu. Troya Müzesi, 2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Troya Müzesi'nin hemen ardından aynı kategoride '2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü' Odunpazarı Modern Müzesi'nin oldu. Tebrikler Troya, tebrikler Odunpazarı Modern Müzesi. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada '2021 Silletto Ödülü'nü aldı" ifadelerine yer verildi.

“Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi”
Avrupa Konseyinin himayesinde, müzeciliğini geliştirmek, kurumsal ve profesyonel yapılarına katkı koymak, tanıtmak ve teşvik etmek, özgün müzeleri görünür kılmak amacı ile 1977 yılında kurulan EMF/EMYA, etnografya müzeciliğinde yeni bir yaklaşım getiren Kenan Yavuz Etnografya Müzesini, 2021 yılı Avrupa’nın finalist müzeleri arasında belirledi. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi açıklanan sonuçla ‘2021 Silletto Ödülü'nü almaya hak kazandı.
Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, doğup büyüdüğü köyü olan Bayburt’tun Beşpınar köyünde işadamı Kenan Yavuz tarafından, 4500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere, toplam 15 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. 20132019 yılları arasında Kültür Evi olarak hizmet veren müze, gelişimini büyük ölçüde tamamlayarak 2019 yılında “Resmi Özel Müze” statüsü kazandı. Müze, küresel salgına rağmen 2020 yılı yaz aylarında 12 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.
Müzenin Kurucusu Kenan Yavuz bu gelişmeden büyük heyecan duyduklarını belirterek, “Kadim Bayburt topraklarında, kendi doğup büyüdüğüm köyümde, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan güzelliklerini günümüze ve geleceğe taşımak amacı ile kurduğumuz müzenin, uluslararası alanda kabul görmesi bizim için gurur verici ve teşvik edici bir gelişme oldu. Kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak suretiyle yeniden yaşama kazandıran, geleceğe aktaran ve tarihi miras ile buluşturan bir mekan oldu müzemiz. Zamanmekan ilişkisi içinde, dünyada özgün bir müze olmak iddiamızın, böylesine prestijli bir yarışmada ödül almasından gurur duyduk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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