Karadeniz yaylalarında, mayısta kar sürprizi (3)

BAYBURT'TA DA KAR ETKİSİ
Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin ardından Bayburt'ta, 2 bin 600 rakımlı Dumlu Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Yaylada bulunan vatandaşlar, ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışı etkili olan yayla yolunda bazı araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-05-09 19:29:21
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