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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci hemşirelere gül dağıttı

İHA

Başkan Pekmezci hemşirelere gül dağıttı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Bayburt Devlet Hastanesi’nde hizmet veren hemşirelere gül takdim etti.
Bayburt Devlet Hastanesi’ne giden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret ederek 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutladı.
Sağlık çalışanlarına tek tek gül takdim eden Başkan Pekmezci, yaptığı açıklamada hemşirelerin büyük bir fedakârlık içinde çalıştığını, hastalara büyük bir dikkat, sevgi, hoşgörü ve şefkatle hizmet verdiğini belirterek, "Hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşeriler Günü’nü kutlamak ve moral vermek amacıyla devlet hastanesini ziyaret ederek hemşerilerimize çiçek takdiminde bulunduk. Covid19 salgını sürecinde de hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan hemşirelerimizin hemşireler gününü kutlar başarılı, sağlıklı ve mutlu günler dilerim." dedi.

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