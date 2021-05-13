Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs’ta uzaktan eğitimin başladığını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitimin kaldığı yerden devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.

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