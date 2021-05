Vali Epcim ve Milletvekili Battal’dan yılın müzesine ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından düzenlenen European Museum of the Year Award (EMYA) yarışmasında Avrupa’nın en iyisi olarak Silletto büyük ödülünü kazanan Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret ederek Kenan Yavuz ve ailesini tebrik ettiler.

Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen, Dünya’nın en prestijli müzelerinin yarıştığı süreçte 6 ana kategoriden biri olan Silletto büyük ödülünü alarak “Avrupa’da Yılın Müzesi” olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Bayburt’ta büyük heyecan oluşturdu.

Müze kurucusu Kenan Yavuz, “Aldığımız ödül, kültürel zenginliğimizi görünür kılan projeler ürettiğimiz ve yerel halk ile birlikte çalışarak sosyal ve ekonomik hayata katkı koymamız nedeniyle bize verildi. Büyük ödül ikinci kez Bayburt’a gelmiş oldu. Avrupa Müze Forumu tarihinde şimdiye kadar Türkiye’den üç müzeyi ödüllendirdi ve bu müzelerin ikisi Bayburt’tan çıktı. 2014 yılında Baksı Müzemiz, 2021 yılında da Etnografya Müzemiz kendi kategorilerinde “yılın müzesi” ödülünü ülkemize kazandırdı.

Süreçte bizi yoğun bir şekilde destekleyen Bayburt Valimiz Cüneyt Epcim ve Milletvekilimiz Fetani Battal mutluluğumuzu paylaşmak üzere müzemizi ziyaret ettiler. Kendileri ile yürüyen “Loru Han” projemizi ve gelecekte yapılacak çalışmaları istişare ettik ve ödülün üzerimize yüklediği sorumluluğun gereği olarak daha çok çalışma gereğini konuştuk” dedi.

Kenan Yavuz, “Pandemi koşulları nedeniyle 2020 yılı ödülleri açıklanmamış ve beklenmişti. Pandemi uzayınca iki yılın sonuçları da birlikte açıklandı. Avrupa çapında yaklaşık 200 müzenin yarıştığı süreçte 2020 yılı için Çanakkale Troya müzemiz ve 2021 yılı için de Eskişehir Odunpazarı müzemiz ülkemizi başarı ile temsil ederek mansiyon aldılar. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak da kendi kategorimizde “yılın müzesi” büyük ödülünü almış olduk. Türk müzeciliği açısından gurur verici gelişmeler yaşanmış oldu. Biz; Bayburt’un bir köyü olan Beşpınar’dan; Anadolu kalarak, Avrupa’da zirveye çıkabileceğimizin somut örneği olmaktan gurur duyuyoruz.

Başarılı olmanın yolu, başkalarını taklit etmekten değil, kendi kadim kültürümüze sımsıkı bağlı kalmak olduğunu gösterdik. Buradan, köyümüzden verdiğimiz mesajın uluslararası alanda karşılık bulması ve Dünya’nın en prestijli ödülü ile taçlandırılmış olması bizim için büyük bir onur. Biz kalarak, Anadolu kalarak, özümüzün güzelliklerini Dünya’ya taşıdık.” ifadelerine yer verdi.

