Şehit Oktay Altuntaş şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Oktay Altuntaş şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

İHA

Şehit Oktay Altuntaş şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

Vali Cüneyt Epcim, 1994 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Piyade Komando Onbaşı Oktay Altuntaş’ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.
Şehidin Aydıntepe İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kale Camii haziresindeki kabri başında gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Daha sonra Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından şehidin öz geçmişi okundu. Köksal, şehidin bölücü terör örgütü mensuplarınca 1994 yılında Şırnak’ta on bir silah arkadaşı ile pusuya düşürüldüğünü ve aynı yıl Bayburt’a defnedildiğini aktardı. Şehit Oktay Altuntaş için daha sonra kabri başında Kur’anı Kerim okunup dua edildi.
Vali Epcim, törenin ardından şehidin aile yakınlarına sabır dileyerek taziyelerini bildirdi. Burada yaptığı konuşmada okunan aşrı şeriften örnekler aktaran Vali Epcim, “Biz şehit ailemize Allah’ın emrinden ilham alarak sabır diliyoruz. 90’lı yıllardan itibaren artan bir terör saldırısı dönemi Tam da 94 yılında Gabar Dağları’nda çok çetin çatışma dönemleri yaşandı. Biz de o bölgede görev yaptık. Türkiye’nin hatta dünyanın en sert coğrafyası diyebileceğimiz noktalar. Bu noktalarda terörle çok çetin bir mücadele yapıldı. Bu kardeşlerimiz er olarak, kahramanca muhabbet ve vatan sevgisi ile oralarda çok büyük işler yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten çok büyük mücadeleler verildi. Çok fazla şehit cenazesine katılmış kardeşlerinizden birisiyim. Her şehit cenazesinde yüreğimiz daha fazla yandı. Her şehit anmasında yüreğimiz o duygularla tekrar haşır neşir oluyor. O duyguları hatırlıyoruz. Biz, Oktay kardeşimizin şehadetinin mübarek olmasını, makamının âli olmasını temenni ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah şehadetini kabul etsin. Aile yakınlarına sabır diliyoruz.” diye konuştu.
Anma töreni sonrasında Vali Epcim, şehidin aile yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
Ziyarette Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yıldız, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile diğer ilgililer yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti
Vali Epcim ve Milletvekili Battal’dan yılın müzesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Epcim ve Milletvekili Battal’dan yılın müzesine ...
Vali Epcim, görev başındaki personele bayram ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Epcim, görev başındaki personele bayram ...
Dede Korkut kılığına girip, bayram harçlığı dağıttı
YEREL HABERLER Dede Korkut kılığına girip, bayram harçlığı dağıttı
Profesör koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Profesör koronaya yenik düştü
Bayburt’ta son bakırcılar zamana direniyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta son bakırcılar zamana direniyor
Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs’ta uzaktan eğitimin başladığını duyurdu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs’ta uzaktan eğitimin ...
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: “Ramazan ayı; sonuç itibariyle madden ve manen terbiye olmuş bireyler olarak beşeriyet adına yeni bir doğuşa kapı aralar. İşte bu doğuş bayramdır”
YEREL HABERLER Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: “Ramazan ayı; sonuç ...