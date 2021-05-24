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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdulkadir Nişancı, vefatının 2. yılında kabri başında anıldı

İHA

Abdulkadir Nişancı, vefatının 2. yılında kabri başında anıldı

Gazeteci Abdulkadir Nişancı, vefatının ikinci yılında Söğütlü köyündeki kabri başında dualarla anıldı.
2019 yılında Soğanlı Dağı'nda karla mücadele çalışmalarını görüntülerken geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybeden Abdulkadir Nişancı'nın vefatının üzerinden iki yıl geçti. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının ikinci yılında Söğütlü köyündeki mezarı başında anıldı.
Törende bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kendisinin de basın camiası içerisinde hizmet etmiş biri olduğunu hatırlatarak, Abdulkadir Nişancı'nın meslektaşı olduğunu söyledi. Pekmezci, Abdulkadir Nişancı'yı işini bir disiplin içerisinde iyi yapan biri olarak her zaman hayırla yâd ettiğini belirterek, "Bayburt'un tanıtımına güzel katkılar sunmuş bir kardeşimizdi. Mukadderat diyoruz, başka bir şey diyemiyoruz. Babasına, eşine, çocuklarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi tazeliyorum" dedi.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de 2019 yılında Bayburt'ta göreve başladığını, Abdulkadir Nişancı'nın, tanıyan herkeste iyi intibalar bırakmış bir kişi olduğunu söyleyerek, "Şunu gördük ki Abdulkadir Nişancı kardeşimizin Bayburt'ta müstesna bir ismi var, herkes tarafından çok güzel, hayırla yâd ediliyor. Mekânı cennettir inşallah, buna inanıyoruz." diye konuştu. Türkmen, Nişancı'nın yaptığı hizmetlerin anılmaya devam edileceğine dikkati çekerek, "Biz de inşallah üniversite olarak şehidimizin anısını yaşatmak için adımlar atacağız." ifadesini kullandı.
Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan'ın Kuran Kerim okuması ve dua etmesi ile anma töreni son buldu.
Söğütlü köyündeki anma törenine, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Zafer Sel, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem Nişancı, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay Nişancı, babası Nafiz Nişancı, gazeteciler Burhanettin Okumuş, Seyfullah Kaya, Beşir Kelleci, Tuğba Yardımcı katıldı.

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