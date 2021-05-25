Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Huzeyfe Yücedağ atandı

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ atandı.

HSK'nın internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına, Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ’da Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

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