Bayburt’ta yeşil bir gelecek için ağaç dikme etkinliği düzenlendi

Bayburt’ta belediye çalışanlarının tamamının katılımıyla yeşil bir gelecek için ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, birim müdürleri, Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri ve bütün belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yüzlerce ağaç toprakla buluştu.

Kaleardı Dede Paşa Şehir Parkı’ndan başlayan ağaç dikme etkinliği, Şingah Mahallesi’nde orta refüjlerde ve parklarda devam etti. Esentepe Mahallesi’nde de 10 ila 15 yaş arası ağaçları toprakla buluşturan belediye çalışanları, Saklı Cennet Tatil Köyü’nde ağaç dikme etkinliğini noktaladı. Yeşil bir Bayburt için çalışan belediye personeli tarafından yüzlerce ağaç toprakla buluşurken keyifli anlarda gözlerden kaçmadı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeşil bir gelecek için güzel ve örnek bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, “Ağaç dikim çalışmalarımıza belediye personelimizi de dâhil ederek elimizde bulunan ağaçları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüzden aldığımız bütün ağaçların dikimini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda ağaç sayısını artırarak şehrimizi daha yeşil bir ortama kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

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