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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’un Güneydere köyünde yangın korkuya neden oldu

İHA

Bayburt’un Güneydere köyünde yangın korkuya neden oldu

Bayburt merkeze bağlı Güneydere (Söfker) köyünde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında eski muhtarın kardeşlerine ait ev zarar gördü.
Güneydere köyünde bugün öğle saatlerinde eski muhtar Selman Bayrakoğlu’nun kardeşlerine ait ikamette yangın meydana geldi. Çatı kısmı tutuşan evin tamamen yanmasını itfaiye ekipleri müdahale ederek önledi. Yangında evde büyük çapta zarar oluştu.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Jandarma İl Komutanı Ramazan Yiğit, Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Afet İl Müdürü Adil Arslan, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalcındağ, Muhtarlar Dernek Başkanı Abubekir Altındaşoğlu ve köy muhtarı Hikmet Yaşaroğlu, yangın mahallinde incelemede bulunarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Vali Epcim, itfaiye, jandarma, 112 Acil Yardım, AFAD, Aydıntepe ve Arpalı Belediyesi itfaiyesi, Özel İdare Müdürlüğü ekipleri ile köy halkının gayretleriyle can kaybı yaşanmadan yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

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