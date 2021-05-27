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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Türkmen ÜAK Doçentlik Komisyonuna seçildi

İHA

Rektör Türkmen ÜAK Doçentlik Komisyonuna seçildi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 252. Üniversitelerarası Genel Kurul Toplantısı’nda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Doçentlik Komisyonuna seçildi.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kurulan, ÜAK 252. dönem toplantısı covid19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle online olarak yapıldı.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in de uzaktan bağlantı yöntemi ile çevrim içi olarak katıldığı 252. ÜAK toplantısı, devlet ve vakıf üniversiteleri rektörleri ile üniversite temsilcilerinden oluşan 400’den fazla üyenin ve ÜAK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.
ÜAK bünyesindeki Doçentlik Komisyonu üye sayısının, 16 Nisan 2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 19’dan 21'e çıkarılmasına istinaden, ÜAK 252. dönem toplantısında Doçentlik Komisyonuna üye seçimi de yapıldı. Yapılan Doçentlik Komisyonu üye seçimi sonucunda, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, spor bilimlerini temsil eden tek üye olarak ÜAK Doçentlik Komisyonuna seçildi.
Rektör Türkmen, Doçentlik Komisyonu üyeliğine seçilmesinde desteklerini esirgemeyen ÜAK yönetimine ve üyelerine teşekkür etti. Doçentlik Komisyonunda, spor bilimleri alanında tek temsilci olarak yer alacağını vurgulayan Rektör Türkmen, bu görevi hakkıyla ifa etmek ve spor bilimleri alanına katkı sağlamak için çaba göstereceğini belirtti.

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