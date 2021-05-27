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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sezon hazırlıklarına başlayan Bayburt Özel İdare Spor’da yeni yönetim kurulu ve teknik heyetle bir araya geldi.

Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Epcim, kulüp başkanı Şemsettin Çalışkan’ın görevi Celil Çalışkan’a devrettiğini ve geçen sezon ikinci yarıda göreve getirilen teknik direktör Hakan Yılmaz’la yola devam kararı alındığını açıkladı. Açıklamalarında hedef büyüttüklerine yer veren Vali Epcim, sezona şampiyonluk hedefiyle çıkılacağını söyledi.

Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Celil Çalışkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdurrahman Polattimur, Muhammet Karaoğlu ve Şerif Bayram ile Teknik Direktör Hakan Yılmaz katıldı.

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