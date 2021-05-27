Yolcu: “Hayatlarına son verilen vekiller değil, Türk milleti olmuştur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu: “Hayatlarına son verilen vekiller değil, Türk milleti olmuştur”

İHA

Yolcu: “Hayatlarına son verilen vekiller değil, Türk milleti olmuştur”

AK Parti Bayburt İl İnsan Hakları Başkanı Temel Yolcu, “27 Mayıs darbesi sonrası hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur.” dedi.
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 Darbesiyle ilgili 81 il teşkilatında eş zamanlı ortak bildiri yayımladı.
AK Parti Bayburt İl İnsan Hakları Başkanı Temel Yolcu parti binasında yaptığı basın açıklamasında, medeniyet denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden birisi olan Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları adına birçok defa fedakarlık yaptığını ve bu uğurda çok sayıda bedel ödediğini söyledi.
Millet tarafından sevilen ve seçilen insanların birçok işkenceden geçtiğini ifade eden Yolcu: “Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulan milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir.” dedi.
Hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960’ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Temel Yolcu, “Milli irade ile arasına perde çekenlerin; insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı. 1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye’ye çağ atlattılar. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe Ezanı özüne döndürerek, Anadolu’nun Ezanı Muhammedi’ye olan özlemini gidermiştir. Ancak vatanın yararına olan bu gidişatın önünü tıkamak isteyenler türlü yalan ve iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında, askerin namlusunu Çankaya Köşkü’ne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, mizansen yargılamalar ile hukuk dışı şekilde darağacına göndermiştir. Hayatlarına son verilen yalnızca Milletin Vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur.” ifadelerini kullandı.
Yıllar geçse de darbeci zihniyetin varlığının devam ettiğini belirten Yolcu, açıklamasında şunları kaydetti:
“En son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Milletimizin feraseti ile ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak mührünü tarihe dercetmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor; demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt Üniversitesini üzen ölüm
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesini üzen ölüm
Yeni yönetimle yeni sezonda hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER Yeni yönetimle yeni sezonda hedef şampiyonluk
Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor’da yeni yönetim kurulu ve teknik heyetle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Epcim, Bayburt Özel İdare Spor’da yeni yönetim ...
Bayburt’ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bayburt’ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale ...
Rektör Türkmen ÜAK Doçentlik Komisyonuna seçildi
YEREL HABERLER Rektör Türkmen ÜAK Doçentlik Komisyonuna seçildi
Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la yeniden sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Bayburt Özel İdarespor Teknik Direktör Hakan ...
Bayburt’un Güneydere köyünde yangın korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Bayburt’un Güneydere köyünde yangın korkuya neden ...
Bayburt’ta yeşil bir gelecek için ağaç dikme etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bayburt’ta yeşil bir gelecek için ağaç dikme ...
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Huzeyfe Yücedağ atandı
YEREL HABERLER Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına Huzeyfe Yücedağ ...
Çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi
Bayburt’ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi