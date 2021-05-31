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Bayburt’ta “Her Köye Bir Orman Projesi” kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

İHA

Bayburt’ta “Her Köye Bir Orman Projesi” kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

Bayburt’un Oruçbeyli köyünde “Her Köye Bir Orman Projesi” kapsamında düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu.
Programa; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalcındağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Genel Meclis üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Milli Parklar Müdürü Alparslan Katırcı, Oruçbeyli Köy Muhtarı Selami Battal ile köy halkı katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından Oruçbeyli köyünde oluşturulan ormanlık alana fidanların dikimi gerçekleştirilerek can suları verildi.
Konuya ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:
“Dünyada yaşanan değişim ve gelişim süreci ile insanlarımızın ormanlardan beklentileri de sürekli olarak değişim göstermiştir. Dünyanın ortak değeri olan ormanların sürdürülebilir bir anlayışla ve toplumun ormanlardan beklediği değerleri göz önünde bulundurarak yönetilmesi, günümüz çağdaş ormancılığın amacını oluşturmaktadır. Geçimini ağırlıklı olarak ormancılıkla sağlayan orman köylüsünün ormanlardan açma, yakacak temini ve otlatmalar yüzünden sağladığı faydalanmalar artık nüfusun kentlere kaymasıyla etkisini kaybetmiş ve ormanlardan bu faydalanmaların dışında farklı beklentiler duyulmaya başlanmıştır. Son yıllarda tabiata duyulan özlem paralelinde köylerimize ve köy yaşantılarına özen artmıştır. Nasıl ki, büyük kentlerimizde kent ormanları ve yeşil kuşak ağaçlandırmaları gibi çalışmalarda kentlerde yaşayan insanlarımızı teknolojinin getirdiği olumsuz etkiden kurtarmak bir derece sağlanmışsa, bu anlamda köylerde yaşayan halkın ve bunlarla bağlantılı şehirlerde yaşayan insanımızın da kendi ormanını tesis etmesi, sahip olduğu mevcut ormanını iyileştirmesi ve kendi ormanını koruma bilinciyle, tabii kaynaklarımıza katkılarının sağlanmasına destek olacak 'Her Köye Bir Orman Projesi' hazırlanmıştır.”

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