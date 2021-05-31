Kuraklığın yaşandığı Bayburt’ta köy sakinleri yağmur duasına çıktı

Bu sene yağışların azlığından dolayı kuraklığın iyice hissedildiği Bayburt’ta köy sakinleri yağmur duasına çıktı.

Bayburt'un Mutlu köyünde vatandaşlar bir araya gelerek yağmur duası yaptı. Muhtarlığın tertip ettiği yağmur duası merasimi Hozan Paharları mevkiinde gerçekleşti. Namaza kılınarak, yağmur duası yapılan törende, kurbanlar da kesilerek ikramlar yapıldı.

Köyde 32 bin dönüm arazinin ekildiğini belirten köy sakinleri, yağmurun yağmayışı ile yaşanan kuraklığın çiftçiler için iyi sonuçlar doğurmayacağını kaydetti.

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