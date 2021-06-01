Halk Eğitim Merkezi’nden Hayat Boyu Öğrenme sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk Eğitim Merkezi’nden Hayat Boyu Öğrenme sergisi

İHA

Halk Eğitim Merkezi’nden Hayat Boyu Öğrenme sergisi

Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, Bayburt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında düzenlenen yılsonu sergisi açılışına katıldı.
Halk Eğitim Merkezi’nin yeni hizmet binasında düzenlenen sergide, kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler yer alıyor.
Açılışta konuşan Vali Epcim, eğitim faaliyetlerinin en önemli ayağının halk eğitim merkezlerinde verilen kurslar olduğunu söyledi. Pandemi sürecine rağmen bu kursların Bayburt’ta oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğün görüldüğünü ifade eden Vali Epcim, “Yaklaşık 2 bin kadar kursiyerimiz burada eğitim aldılar. Şehrin kültürel ve sanatsal hayatına destek sağladılar. Hepimizin bildiği gibi bu sene Bayburt yine bir ödülle tebrik edildi. Kenan Yavuz Etnografya Müzemiz bir ödül aldı. Avrupa Komisyonu’ndan şehrimizin en önemli markalarından Baksı Müzemizin Avrupa Komisyonu’nun en önemli müzecilik ödülünü aldığını bilmekteyiz. Tüm bunlar bir birikimin sonucu. Bu birikime halk eğitim kurslarının çok önemli katkı sağladığını bilmekteyiz. Bu manada bundan sonra da şehrin kültürü ve sanatına başta olmak üzere meslek edindirme kurslarıyla da önemli katkılar sağlamaya devam edeceğin görüyoruz. Hocalarımızı, usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi bu vesileyle tebrik ediyorum.” diye konuştu.
Vali Epcim, yapımı tamamlanarak hizmete açılan yeni halk eğitim merkezinin de bundan böyle çok daha başarılı çalışmalara ev sahipliği yapacağına işaret etti.
Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan ise merkezin vatandaşların isteklerine göre mesleki, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları düzenlendiğini aktardı. Okuma yazma seferberliği kapsamında il genelinde kurslar düzenlendiği bilgisini paylaşan Algan, bu kapsamda bin 46 kişiye kurs verildiğini anlattı.
Algan, merkezin aynı zamanda büyük bir açık öğretim merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Halk eğitim merkezimizde dokuz yüz elli açık öğretim öğrencimiz bulunmaktadır. Bu eğitim öğretim yılında dört yüz öğrencimiz mezun olmuştur. Ayrıca liselerden mezun olan öğrencilerimize yönelik de destekleme yetiştirme kursları verilmektedir.” dedi.
Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra merkezin meslek edindirme kursları düzenlendiğini de aktaran Algan, “Bu bağlamda bin 570 kişiye çeşitli meslek alanlarında kurslar verilmiştir. Pandemi sürecinde kurumumuz tarafından 100 bin adet maske üretilerek halkın sağlığının korunması noktasında salgına karşı verilen mücadeleye katkı sağlanmıştır. Özetlemek gerekirse merkezimiz salgın döneminde yüz yüze eğitimine devam etmiş olup vatandaşın istediği tüm kurslar hijyen kurallarına dikkat edilerek açılmıştır.
Açtığımız kurslarda 2 bine yakın kişi eğitim görmüştür.” ifadelerini kullandı.
Vali Epcim daha sonra sergi açılışını gerçekleştirerek ilgililerden bilgi aldı.
Açılışa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta kafe ve restoranlar yeniden açıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kafe ve restoranlar yeniden açıldı
Kademeli normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
YEREL HABERLER Kademeli normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze ...
Haziran Ayı Normalleşme genelgesi
YEREL HABERLER Haziran Ayı Normalleşme genelgesi
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 16 bin 15 oldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu ...
Bayburt’ta “Bir Kitap Bir Umut” kitap bağış kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta “Bir Kitap Bir Umut” kitap bağış ...
Kuraklığın yaşandığı Bayburt’ta köy sakinleri yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Kuraklığın yaşandığı Bayburt’ta köy sakinleri yağmur ...
Başkan Pekmezci’ye şükran ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci’ye şükran ziyareti
Bayburt’ta akıl almaz uyuşturucu zula etme yöntemini, polis röntgenle ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Bayburt’ta akıl almaz uyuşturucu zula etme yöntemini, ...
Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden 2020 KPSS ön lisansta önemli başarı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden 2020 KPSS ön ...
Bayburt’ta “Her Köye Bir Orman Projesi” kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta “Her Köye Bir Orman Projesi” kapsamında ...
Vali Epcim’den hafta sonu ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Epcim’den hafta sonu ziyaretleri
(ÖZEL) Anne ayı küçük yavrusunu erkek ayıdan korumak için kayalıklara çıktı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Anne ayı küçük yavrusunu erkek ayıdan korumak ...