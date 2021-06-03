PTT Başmüdüründen Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Emekliliğe ayrılan PTT Bayburt Başmüdürü Mehmet Karabaş ve İdari Mali Birimler Müdürü Recep Oruç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten ötürü memnuniyetlerini dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, kente yapmış olduğu özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Başmüdür Mehmet Karabaş'a bundan sonraki hayatında sağlık, sıhhat ve esenlikler temenni etti.

PTT Başmüdürü Mehmet Karabaş ise, misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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