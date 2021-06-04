Rektör Türkmen ve Rektör Yıldız’dan Atatürk Üniversitesine ziyaret

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ziyarette bulundular.

Atatürk Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Türkmen ve Rektör Yıldız’a; YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Fahri Temizyürek de eşlik etti.

Bayburt ve Gazi Üniversitesi rektörleri, misafirperverliği için Rektör Çomaklı’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Rektör Çomaklı ise üniversiteler arası ikili işbirliğini daha ileriye götürmek adına yeni dönemde de emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, iyi dilek ve temennilerinden ötürü misafirlerine teşekkür etti.

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