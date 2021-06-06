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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiğe Bayburtlu öğrencilerden mektup

İHA

Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiğe Bayburtlu öğrencilerden mektup

Bayburt’ta ilköğretim üçüncü sınıfta öğrenim gören öğrenciler, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere manevi destek olmak için mektup yazma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerin yazdıkları mektuplar Mehmetçiğe ulaştı.
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Nevzat Kaya İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri tarafından Suriye sınırında görev yapan başta velimiz Aşkın Turgut olmak üzere kahraman Mehmetçiklere manevi destek olmak için mektup yazma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında hazırlanan mektuplar Mehmetçiklere ulaştırıldı.
Mehmetçiklerde öğrencilerin bu anlamlı etkinliğine bir teşekkür videosu ile karşılık verdi.
Bu güzel etkinlikten dolayı, “Öğretmen Mustafa Sezer, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyor kahraman askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

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