Rektör Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Bayburt’ta görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, spor kulübü başkan ve teknik ekipleri, yerel yatırımcılar, sanatkârlar ile basın mensuplarından oluşan heyetlerin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretlere; Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Muhammet Abdullah Kahveci, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürü Alpaslan Katırcı, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Gökhan Önder Karaoğlu ve oda yönetimi üyeleri, Dünya Kick Boks Karate Birliği Türkiye Başkanı Emirhan Kalhan ve Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü katıldılar.

Rektör Türkmen’e hayırlı olsun temennilerini ileten ziyaretçiler, misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Türkmen ise tüm misafirlere iyi dilek ve temennileri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.