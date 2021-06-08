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Bayburt Üniversitesi Albayrak ekibi, Çelik Köprü Yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

İHA

Bayburt Üniversitesi Albayrak ekibi, Çelik Köprü Yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

Bu yıl 14. kez düzenlenen Uluslararası Çelik Köprü Yarışması’nda, Bayburt Üniversitesi Albayrak ekibi üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.
İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden beş kişinin yer aldığı ekip, bölüm başkanı Doç. Dr. Musa Artar öncülüğünde geliştirdikleri çelik köprü tasarımlarıyla birçok ekibi geride bırakarak başarı geleneğini sürdürdü. Ön elemede son 12’ye kalmaya hak kazanan Albayrak ekibi, 15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen finallerde; estetik, özgünlük, yükleme, kurulum ve ağırlık kategorilerinde başarılı olarak üçüncülük derecesi elde etti.
Proje hakkında açıklamada bulunan Doç. Dr. Artar, gösterdikleri başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik etti. Bu yıl hazırlamış oldukları çelik köprü geometrisinde Türk bayrağındaki hilal ve yıldızı tasvir ettiklerini belirtti. Önceki yıllarda tasarlanan köprülerle de önemli dereceler aldıklarını hatırlatarak, bu başarı çıtasını her yıl devam ettirdiklerini söyledi.
Emeklerinin karşılığı olarak ödül kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen öğrenciler ise dayanışma ve güçlü danışmanlığın başarıyı getirdiğini dile getirdiler. Üniversite yönetiminin öğrenci projelerini önemsediğini ve yarışmalara katılımı teşvik ettiğini vurgulayarak, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ve Mühendislik Fakültesi yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

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