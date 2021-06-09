Bayburt Üniversitesi Konukevi, bowling salonu ve kıraathane hizmete başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi Konukevi, bowling salonu ve kıraathane hizmete başladı

İHA

Bayburt Üniversitesi Konukevi, bowling salonu ve kıraathane hizmete başladı

Bayburt Üniversitesi personel ve öğrencileri ile birlikte şehre yönelik olarak da hizmet veren Konukevi ve yeni dönemde açılan Bowling Salonu ile Kıraathane, Bâbertî Külliyesinde hizmet vermeye başladı.
Covid19 salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında kapalı olan Konukevi, İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme planını açıklamasının ardından tekrar hizmetlerine başladı. Üniversite personelinin yanı sıra kamu personeli ve sivil ziyaretçilere de açık olan Konukevi, normalleşmelere uygun olarak yeni dönemde de hizmetlerini sürdürecek.
Konukevinin yanı sıra; öğrencilerin ve personellerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanan Bowling Salonu ve Kıraathane de yeni dönemde hizmete giriyor. Bâbertî Külliyesindeki Kültür Merkezi içerisinde yer alan Bowling Salonu ve Kıraathane aynı zamanda vatandaşlara da açık olacak. İnsanların güzel zaman geçirip, sosyalleşebilecekleri Bowling Salonu, pazar günleri dışında 09.0021.00 saatleri arasında açık olacak.
Salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe koşullarına uygun olarak tasarlanan Kıraathane ise zengin menüsü ile dikkat çekiyor. Birçok soğuk içecek çeşidinin yanı sıra; Menengic kahvesi, Türk kahvesi, Dibek kahvesi, Espresso, Latte, sıcak çikolata, bitkisel çaylar ve daha birçok sıcak içecek çeşidi de Kıraathane’nin menüsünde yer alıyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin her açıdan sağlam bir altyapıya sahip olduğunu dile getirdi. Kademeli normalleşme kapsamında tekrar hizmete giren Konukevi ve yeni dönemde hizmet verecek olan Bowling Salonu ile Kıraathanenin, salgın tedbirlerine riayet edilerek faaliyetlerini yürüteceğini bildirdi. Özellikle Bowling Salonu ve Kıraathane’nin personel ve öğrencilerle birlikte ihtiyaç duyanlar açısından önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı. Sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin, en az eğitimöğretim faaliyetleri kadar önemli olduğunu belirterek, Bayburt Üniversitesinin sahip olduğu yaşam alanlarıyla mutlu bir eğitim yuvası olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökçedere Beldesinde yaptırılacak 12 derslikli ilkokul için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Gökçedere Beldesinde yaptırılacak 12 derslikli ...
Bayburt Üniversitesi Albayrak ekibi, Çelik Köprü Yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi Albayrak ekibi, Çelik Köprü ...
Rektör Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Rektör Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ...
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten Rektör Türkmen'e ziyaret
YEREL HABERLER Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten Rektör ...
Bayburt’ta Şehit Nusret Parkı’ndaki çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Şehit Nusret Parkı’ndaki çalışmalarda sona ...