Vali Epcim, Bayburt markasına tam not verdi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, An Zentrum Bayburtspor lansmanında Byburt69 enerji içeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Epcim lansman sonrası stant alanında enerji içeceğini tadarak Bayburt markasına tam not verdi. İçerisinde glikoz şurubu bulunmayan ve doğal şeker ile üretilen enerji içeceğine devlet olarak tam destek vereceklerini belirten Epcim, An Zentrum Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Karaoğlu’na da Bayburt’ta istihdamı artırma yönündeki gayretleri içinde ayrıca teşekkür etti.

Epcim yaptığı açıklamada, “Bugün Bayburtsporumuzun isim sponsorumuz An Zentrum Byburt69 içeceğimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Bayburtlular olarak da bir dünya markası yapmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Enerji içecekleri hepimizin bildiği gibi çok tartışmalı bir alanda faaliyet sürdürmektedirler sağlık açısından çeşitli eleştirilerin olduğu bir içecek türüdür, âmâ bizim Bayburt’ta ürettiğimiz yerli ve milli bir marka olan An Zentrum Byburt69 içeceğin de glikoz şurubu bulunmamaktadır.

Ayrıca çok önemli ve değerli olduklarına inandığımız helal sertifikası alan enerji içeceğidir bunu da çok önemsiyoruz. Bu markanın Bayburt’umuza çok önemli değerler katacağını düşünüyoruz biz çok değerli Üreticimiz girişimcimiz Muhammet Karaoğlu beye bundan sonra devlet olarak yanında olacağız onun çalışmalarını yakinen takip edeceğiz ve onun başarılı olması için şehrimizde istihdam olanaklarını arttırması için de gerekli desteği devlet olarak sağlamış olacağız. Ben başta Bayburtspora verdiği destek için An Zentrum Byburt69 Enerji içeceğimize ve sahibi Muhammet Karaoğlu’na tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

