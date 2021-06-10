Başkan Pekmezci’den evini müzeye dönüştüren Keleş’e ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, evini geleneksel mimari yapıya uygun restore ederek topladığı eski günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri sergileyen Ömer Keleş’i ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli ile birlikte Ballıkaya köyündeki evini müzeye çeviren Ömer Keleş’i ziyaret eden Başkan Pekmezci, burada sergilenen eski araç ve gereçleri inceledi.

Bayburt’un kültürel dokusuna yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Ömer Keleş’e teşekkür eden Pekmezci, çabalarından dolayı destek vereceğini açıklayarak plaket takdim etti.

Uzun yıllar il dışında yaşayan marangoz Ömer Keleş, 3 yıl önce baba ocağı Ballıkaya köyüne geri döndü. Baba evini restore eden Keleş, köy köy dolaşarak eski günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri topladı. Saban, kotan, rapata, hamur teknesi ve gaz ocağı ile mutfak araçları gibi yüzlerce eski araç ve gereci toplayan Keleş, kırık, dökük olanları tamir etti, evinde sergilemeye başladı.

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