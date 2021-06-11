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‘Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu’ açılış töreniyle başladı

İHA

‘Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu’ açılış töreniyle başladı

‘Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu’nun ilki Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Bayburt Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinin paydaşlığı ile gerçekleştirilen sempozyumun açılış programı Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sadruşşerîa Konferans Salonunda yapıldı. Programa, Bayburt Vali Vekili Burak Çimşir, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Ana teması “Sünnet Algısı” olan sempozyumun açılışında konuşan Rektör Türkmen; “Bu sempozyumun düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinin değerli rektörlerine, fakültelerimizin dekanlarına, bildirileriyle katkı sunacak olan tüm katılımcılara, çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ‘Günümüzde İslami İlimler Algısı’ üst başlığı ile düzenlediğimiz bu sempozyumda; tarihi süreç içerisinde oluşan anlam kaymaları ve genişlemeleri ilim adamlarımızın değerlendirmesine sunmayı amaçlıyoruz. Üniversitelerimizin ortak çabası ile ev sahipliğimizde gerçekleştirilen bu sempozyumun uzun soluklu iş birliğine ve verimli toplantılara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.
İki gün sürecek olan sempozyumda; Kaynaklık Değeri Açısından Sünnet, Sahabe ve Sünnet Algısı, Oluşum Dönemi İslam Literatüründe Sünnet Algısı, Klasik Dönem İslami İlimlerde Sünnet Algısı, Oryantalizm ve Sonrası Modern Dönemde İslami İlimlerde Sünnet Algısı, Kur'an Eksenli Ekol ve Anlayışların Sünnet Algısı, Günümüz İslam Dünyasında Sünnet Algısı ve Yansımaları, Dijital Ortamlar ve Sünnet gibi konularda onlarca farklı görüş ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.
Canlı yayın yöntemiyle gerçekleştirilecek olan eş zamanlı oturumlar, /bayburtilahiyat (YouTube) kanalından takip edilebilecek.

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