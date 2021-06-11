Bayburt'ta havaların ısınmasıyla birlikte besiciler, koyun kırkma işlemine devam ediyor

Bayburt’ta sürü sahipleri, küçükbaş hayvanların kırkımına devam ediyor. Kırkma işlemi sonrasında elde edilen yünler eskisi gibi satılmadığı için, ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Her yılın Mayıs ile Haziran ayları arasında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma dönemi başlıyor. Bu kapsamda hava sıcaklıklarının da artması ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiricileri her yıl olduğu gibi bu yıl da kırkma sezonunun gelmesi ile koyunlarını kırkmaya başladı. Kış aylarından üzerlerinde yoğun yün ile çıkan koyunlar, sıcaktan etkilenmemeleri, gelişimlerinin aksamaması ve temizlik amaçlı kırkılıyor. Bayburt’ta yapılan koyun kırkım işlemlerine İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hidayet Yılmaztürk’ün gözetiminde devam ediyor.

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