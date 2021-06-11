Demirözü’nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı

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Bayburt’un Demirözü ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dolu yağışı etkili oldu. Bayburt Kelkit karayolu yağan doluyla beyaza büründü. Kara yolunda bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu bazı araçların camlarında çatlamaya neden oldu. Yolda seyir halindeyken doluya yakalanan bazı araç sürücüleri de kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekince yolun kenarına park edip yağışın durmasını bekledi.

Dolu yağışının etkili olduğu köylerde da ekili araziler zarar gördü.

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