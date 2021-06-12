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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Türkmen, spor çalıştayına katıldı

İHA

Rektör Türkmen, spor çalıştayına katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye KamuSen ve Türk EğitimSen Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen spor çalıştayına katıldı.
1. Maarif Kongresi’nin 100. yılına istinaden, Milli Eğitim Bakanlığı paydaşlığında ve Türk EğitimSen çatısı altında organize edilecek olan 2. Maarif Kongresi’nin hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda Türk EğitimSen Bayburt İl Başkanlığı tarafından da Bayburt’ta bir spor çalıştayı düzenlendi.
Bayburt Öğretmen Evinde düzenlenen çalıştaya; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Türkiye KamuSen ve Türk EğitimSen Bayburt İl Başkanı Ahmet Çalışkan, akademisyenler, beden eğitimi öğretmenleri, spor kulüpleri başkan ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Programda konuşan Türk EğitimSen Bayburt İl Başkanı Çalışkan; “Türk EğitimSen olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023’e bir hazırlık ve yol haritası belirlemek amacıyla 2. Maarif Kongresi’ni düzenleyeceğiz. Kongrede eğitim bilimleri, mesleki eğitim, uzaktan eğitim, yükseköğretim, akademik eğitim, okul öncesi eğitim, yaygın eğitim ve yetişkin eğitimi gibi alanlarda katılımcılar çalışmalarıyla katkı sağlayacaktır. Bizde bu bağlamda bir spor çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Çalıştayımıza katkı sunacak çok değerli bilim adamlarına, eğitim uzmanlarına, öğretmenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalıştayımız ve ardından düzenlenecek olan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.
İlk Maarif Kongresi’nin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, eğitim alanında yaptığı onlarca çalışmalarla da Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz bir başöğretmen olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Karakaoşoğlu da eğitim ve spor birlikteliğinin önemine değindi. Sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumlu etkisi olduğunu değindi. Bayburt Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte sahip oldukları nitelikli insan kaynağını da kullanarak spor ve eğitimin entegre edilmesine ve geliştirilmesine katkı sunacaklarını ve diğer kurumlarla da sürekli işbirliği olacaklarını sözlerine ekledi.
Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Rektör Türkmen ise; 2. Maarif Kongresi’nin, Türk milli eğitiminin ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim programlarının oluşturulması noktasında önemli bir adım olacağını kanaatindeyim. Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflenen noktaya ulaşabilmenin yolunun eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla, burada düzenlenen spor çalıştayına ve Milli Eğitim Bakanlığımızın paydaşlığı ile Türk EğitimSen öncülüğünde düzenlenecek olan 2. Maarif Kongresi’ne Bayburt Üniversitesi olarak her türlü katkıyı sunmaya çalışacağız. Çalıştayın ve düzenlenecek olan kongrenin Türk milli eğitimi ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün bu çalışmaların düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

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