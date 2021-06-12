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Sağanak yağış, kuraklık endişesi çeken çiftçilerin yüzünü güldürdü

İHA

Sağanak yağış, kuraklık endişesi çeken çiftçilerin yüzünü güldürdü

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde birkaç gündür aralıklı etkili olan yağışlar kuraklık endişesi çeken çiftçilerin yüzünü bir nebzede olsa güldürdü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin geneleninde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da 8, Kars’ta 4, Ağrı’da 6, Erzincan’da 14, Iğdır’da 18 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise Bayburt’ta 24, Erzurum ve Kars’ta 25, Erzincan ve Ağrı’da 28, Ardahan’da 22, Iğdır’da 34 derece olması öngörülüyor.
Öte yandan birkaç gündür görülen yağış, çiftçide ise sevinç yaşattı. Kurak toprakların suyu emdiğini belirten çitçiler yağışların sürmesi temennisinde bulundular.

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