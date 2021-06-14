Bayburt’ta 2021 sulama sezonu başladı

Bayburt’ta 2021 sulama sezonunun ardından Türkiye ekonomisine 100 Milyon Türk Lirası katkı sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisine 100 milyon Türk Lirası katkı

Bu sene Bayburt’ta 278 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bayburt’ta yapılan sulama ile ülkemiz ekonomisine 100 milyon Türk Lirası katkı sağlanması hedefleniyor” ifadelerine yer verdi.

Bayburt’ta Demirözü Sulamasının çiftçiler için son derece önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Demirözü Sulaması ile birlikte çiftçilerimiz ürün yelpazeleri genişledi. Çiftçilerimizden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor” dedi.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene sulama sezonunda bir sorun yaşanmadığını belirten Yıldız şöyle devam etti:

“Bayburt ilimizde geçen yıl sulama sezonunda problem yaşamadık. Bu yılda sulama sezonu sorunsuz devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız.”

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