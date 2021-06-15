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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma teşkilatı 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

İHA

Jandarma teşkilatı 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan heyet Jandarma teşkilatının 182. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
Heyetle Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Vali Epcim, ziyaretine gelenlere teşekkür ederek Jandarma’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebriklerini bildirdi.
Vali Epcim, jandarma teşkilatının toplumsal huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik uzun yıllardır çalışmalarına disiplin içerisinde devam ettiğine dikkat çekti. Terör örgütleriyle mücadelesinde bu tecrübesine teknolojik donanımın da eklendiğine işaret eden Vali Epcim, son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonların bu duruma kanıt niteliğinde olduğunu söyledi.
Vali Epcim, “Bayburt yerelinde özellikle salgınla mücadele konusunda İl Jandarma Komutanlığı’mızın sorumluluk bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan vatandaşlarımızın da son derece memnun olduklarını bizlere sağladıkları geri dönüşler vesilesiyle yakinen biliyoruz. Sizlere bu vesileyle özellikle pandemi ile mücadele noktasında sergilediğiniz özverili tutum ve disiplinli çalışma anlayışı dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretiniz kapsamında başta sizler ve Jandarma teşkilatımızın mensupları olmak üzere Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.
Vali Epcim, Jandarma’nın mülki, adli ve idari konulardaki görevlerini takdire değer kararlılık ve üstün özveriyle sürdürdüğünü ifade etti.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ise Vali Epcim’e çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Albay Yiğit, Jandarma Teşkilatı adına teşekkürlerini iletti.

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