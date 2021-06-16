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Tarihi Akkoyunlu mirası, Ferahşad Bey Camii’nde çalışmalar yılsonu tamamlanacak

İHA

Tarihi Akkoyunlu mirası, Ferahşad Bey Camii’nde çalışmalar yılsonu tamamlanacak

Vali Cüneyt Epcim, restorasyon çalışmalarına devam edilen Akkoyunlu mirası Ferahşad Bey Camii’nde incelemelerde bulundu.
Gökçedere Beldesi’nde bulunan tarihi mirasın kurtarılmasına yönelik Nisan ayında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ferahşad Bey Camii, medreseler ve hazireyi içerisine alan geniş çaplı restorasyon çalışmaları kapsamında yapımı Osmanlı Devleti döneminde tamamlanan dini mimarinin geleneksel örneği özgün haline kavuşturulacak.
Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Valiliği koordinesinde başlatılan restorasyon sürecine yönelik beldede sürdürülen çalışmaları inceledi. İlgililerden bilgi alan Vali Epcim, Gökçedere Beldesi’nin Osmanlı Devleti döneminde Akkoyunlular’ın merkezi olduğunu söyledi. Vali Epcim, Akkoyunlu beylerinden Ferahşad Bey döneminde yaptırılan caminin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik başlatılan restorasyon çalışmalarının mutluluğunu yaşadığını kaydetti.
Cami restorasyonunun yıl sonuna tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Vali Epcim, “Ocak ayında söz verdiğimiz gibi restorasyon çalışmalarına Nisan ayında başlandı. Şu an itibariyle çok ciddi bir çalışma yürütülmekte. Önümüzdeki üç dört ay içerisinde yapacağımız çalışmalarla birlikte Ferahşad Bey Camii’ni eski görkemine kavuşturmanın mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah bittiğinde de buraya gelip açılışını yapmanın mutluluğunu paylaşacağız.” diye konuştu.
Vali Epcim, yapımı 1517 yılında tamamlanan caminin Bayburt’un önemli kültür varlıklarından olduğuna dikkat çekti. Ferahşad Bey Vakfı tarafından bugüne ulaştırılan tarihi mirasın yöre halkı tarafından da oldukça sevildiğine vurgu yapan Vali Epcim, “Hayır ve hasenat işlerinin yapıldığı bu camide çok daha güzel işlerin yapılacağını, çevre düzenlemesiyle birlikte, bahçesinde bulunan medreseye de işlev vererek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Vali Cüneyt Epcim’e, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin, Ferahşad Bey Vakfı Başkanı Haluk Akkoyunlu ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

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