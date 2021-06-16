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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti

İHA

Vali Cüneyt Epcim şehit ailelerini ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Demirözü ve Gökçedere’de şehit ailelerini ziyaret etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere Gökçedere Beldesi’ne gelen Vali Epcim, Şehit Jandarma Komando Er Samet Akdeniz’in ailesiyle bir araya geldi. Şehidin babası Salim Akdeniz’le bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, aile yakınlarıyla da bir süre sohbet etti. Akdeniz’in çeşitli konularda taleplerini dinleyen Vali Epcim, sonrasında Akdeniz ailesine huzur ve sağlık temennisinde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.
Vali Epcim, daha sonra Demirözü İlçesi’nde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner’in anne ve babasıyla buluştu. Şehit ailesinin ikametinde gerçekleşen ziyarette baba Neşet ve anne Nadime Öner’le sohbet eden Vali Epcim, çiftten sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Öner çiftinin taleplerini dinleyen Vali Epcim, kendisine eşlik edenlerle değerlendirmelerde bulundu.
Ziyarette Şehit Samet Akdeniz ile Şehit Hakan Öner başta olmak üzere şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Epcim, Öner ailesinin yanından ayrıldı.
Yapılan ziyaretlerde Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit yer aldı.

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