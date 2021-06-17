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'Aydıntepe Şeker Fasulyesi' Bayburt Üniversitesinin girişimi ile tescillendi

İHA

Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Aydıntepe Şeker Fasulyesi coğrafi işaret belgesi aldı.

'Aydıntepe Şeker Fasulyesi' Bayburt Üniversitesinin girişimi ile tescillendi

Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Aydıntepe Şeker Fasulyesi coğrafi işaret belgesi aldı.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 41. maddesi kapsamında 31.01.2020 tarihinden itibaren korunmak üzere 09.06.2021 tarihinden itibaren coğrafi işaret almaya hak kazanan Aydıntepe Şeker Fasulyesi’nin; Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 15.06.2021 tarihli ve 103 sayılı ‘Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanmasının ardından tescil işlemleri de tamamlanmış oldu.
Yörenin özellikli bitki florası, doğa ve iklim koşullarına bağlı olarak endemik birçok ürünün yetiştiği Aydıntepe ilçesinde; zirai mücadele ilacı ve suni gübre kullanılmadan gelenekselleşmiş tarım teknikleri ile üretimi yapılan şeker fasulyesi, coğrafi işaret alarak tescilli ürünler arasına girdi.
Bölgeyle özdeşleşmiş yerel bir genotipten elde edilmesi, kendine özgü tat ve aroması olması, on beş dakika gibi kısa bir sürede pişmesiyle yoğun talep gören Aydıntepe Şeker Fasulyesi; ‘Bayburt Ehramı’ ve ‘Bayburt Balı’nın ardından tescillenen üçüncü ürün oldu.
Aydıntepe Şeker Fasulyesi’nin tescillenme süreci öncesinde Bayburt Üniversitesinde birçok bilimsel çalışma da gerçekleştirildi. Kuru fasulye genotiplerinin karakterizasyonu konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Saha kontrollerinin Bayburt Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapıldığı ürünün, fenolojik ve morfolojik özellikleri de incelenerek kapsamlı analizleri yapıldı.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesinin, Aydıntepe Şeker Fasulyesi’nin tanıtımına da önemli katkılar sunacağını ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Özel iklim, toprak, su, tohum gibi unsurların yanında atadan kalma tohumlarla geleneksel olarak üretimi yapılan ve üniversitemizin girişimiyle tescillenen Aydıntepe Şeker Fasulyemiz coğrafi işaret belgesiyle marka değerini artıracaktır. Coğrafi işaretli bir ürün olarak fasulyemiz, bundan sonra yeni marka değeri ile üreticilerimize daha fazla katma değer sağlayarak bölge ekonomisinin kalkınmasına inşallah önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.
Yöre halkının üretimde yüksek kazanç elde etmesi ve Aydıntepe Şeker Fasulyesinin tanıtımının yapılması için de çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Rektör Türkmen; “Aydıntepe Şeker Fasulyesi’nin coğrafi işaret ile koruma altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tescil belgesinin şehrimize, ilçemize, üniversitemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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